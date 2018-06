PSL wymyślił darmowy obiad za 5 złotych dla emerytów. PiS: Lepiej podnieść emerytury

Sprawę opisuje „Super Express”. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego chce wprowadzenia talonów na obiady dla emerytur. Bony można byłoby zrealizować w barze mlecznym, ich wartość wyniosłaby 5 złotych.

– To jest nasza propozycja dla całej Polski. Apeluję do wszystkich władz samorządowych w kraju o poparcie tego pomysłu i wprowadzanie Karty Seniora w każdej gminie. Dobrze odżywiony senior to senior, który nie będzie często chorował – mówi „Super Expressowi” Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Bez większego entuzjazmu do pomysłu Ludowców podchodzą przedstawiciele PiS. – Ten pomysł jest tyle wart co dzisiejsze notowania PSL w sondażach. Zwiększmy wszystkim emerytury, a nie dawajmy im talonów do baru mlecznego. To pomysł absurdalny – powiedział z kolei „Super Expressowi” Janusz Śniadek, poseł PiS, były przewodniczący Solidarności.

„Super Express” przypomina, że sytuacja seniorów w Polsce jest wciąż nienajlepsza. Przeciętna emerytura w Polsce to niewiele ponad 2 tys. zł brutto, dwie trzecie seniorów otrzymuje świadczenie poniżej tej kwoty, a około 5 proc. ma minimalną emeryturę w wysokości 1000 zł lub poniżej – czytamy w dzienniku.

Czytaj także:

Rząd pomoże emerytom? "Gazeta Wyborcza": Są dobrze uposażeni