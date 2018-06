Szefowa Kancelarii Prezydenta chce odejść? "Miała chrapkę na ministerialny fotel"

– Jest powiązana z Arturem Balazsem, do tego z Jarosławem Gowinem, była wcześniej w agencji rolnej. No, ale nie – mówi w rozmowie z "Faktem" polityk PiS. Ostatecznie na czele resortu rolnictwa stanął "pewniak" Jan Ardanowski. Pytany o to dlaczego Halina Szymańska po roku pracy chce pożegnać się z Kancelarią Prezydenta rozmówca dziennika odpowiada: "Wydaje mi się, że nie dała rady i to wie".

Zdaniem "Faktu" powodem mogą być liczne konflikty szefowej Kancelarii Prezydenta z pracownikami pałacu, m.in. z Pawłem Muchą. Szymańska miała wejść w spór także ze związkami zawodowymi z powodu niepilnowania czasu pracy.