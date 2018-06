Timmermans: Ryzyko systemowego naruszenia praworządności w Polsce pozostaje

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w związku z mającym ostatnio miejsce wysłuchaniem Polski przed Radą ds. Ogólnych. – Polskie władze miały duże możliwości, żeby udzielić tam odpowiedzi, ale nie zostały one udzielone tak szeroko, jak byśmy chcieli – powiedział. – Nie ma powodu, by KE zmieniła swoje stanowisko. Jest potrzeba podjęcia większych kroków ze strony polskiej. Komisja pozostaje w gotowości do dyskusji, jesteśmy otwarci na dialog – dodał.

Według pojawiających się w mediach nieoficjalnych informacji, Timmermans miał dostać od KE zielone światło, by wszcząć wobec naszego kraju tzw. postępowanie naruszeniowe w tych kwestiach, które uzna za istotne. To zaś ma umożliwiać m.in. możliwość zaskarżenia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Trybunał może wówczas skorzystać z możliwości zawieszania obowiązywania ustaw, które zostały zaskarżone do do momentu, aż ich sprawa zostanie rozpatrzona.

