Tragiczny karambol na S7. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych, zablokowana trasa Warszawa-Gdańsk – to wynik karambolu, do którego doszło w miejscowości Waplewo w warmińsko-mazurskim.

Do tragicznego karambolu doszło w czwartek rano w miejscowości Waplewo na trasie Warszawa – Gdańsk w województwie warmińsko-mazurskim. Na drodze w kierunku Gdańska zderzyło się aż siedem aut. Wśród nich były dwa busy, dwa samochody ciężarowe, trzy auta osobowe. Samochody ciężarowe się zapaliły – kłęby czarnego dymu widoczne były z dużej odległości. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe. Niestety – jednej osobie nie udało się pomóc – zginęła na miejscu. Pięć zostało rannych. Jak podał TVN24 jedna osoba została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe, przejazd w obie strony – zarówno w kierunku Gdańska jak i Warszawy droga jest zablokowana. Wciąż trwa gaszenie płonących aut. Policjanci kierują jadące auta na trasy objazdowe, przez Waplewo, Nadrowo i Olsztynek. Policja i prokuratura będą ustalać dokładne przyczyny tragedii . Utrudnienia mają potrwać do 12 w południe.