Mazowsze: Dzieci walczą o życie. Pogryzł je pies

Do tragedii doszło w środę 27 czerwca w Łomi, w powiecie mławskim, w województwie mazowieckim. Jak wynika z informacji RMF FM, pies rasy amstaf dzień wcześniej trafił do rodziny. W środowy wieczór w ogródku na ogrodzonej posesji przebywał z dwójką malutkich dzieci – ośmiomiesięczną dziewczynką i trzyletnim chłopcem.

Niespodziewanie pies zaatakował chłopca i dziewczynkę.

Dzieci zostały zabrane do szpitala – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ich stan – szczególnie dziewczynki – jest bardzo ciężki. Jednak obrażenia obojga są na tyle poważne, że oboje walczą o życie. Pies będzie zbadany pod kątem weterynaryjnym. A śledztwo w sprawie rozpoczęła prokuratura.

Amstaff, czyli American Staffordshire Terrier, to pies należący do ras bojowych. W przeszłości był używany do walk psów. Psy tej rasy mogą być psami rodzinnymi, muszą jednak być wychowywane od małego, a ze strony właściciela konieczna jest żelazna konsekwencja. Szczególną ostrożność należy zachować przy kontaktach psów tej rasy z dziećmi bądź zwierzętami.