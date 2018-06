Śniadek: Skala naruszeń ustawy o handlu w niedzielę relatywnie nieduża

Śniadek informował, że we wtorek odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Społecznej i Głównej Inspekcji Pracy. – Byłem bardzo zaskoczony statystykami. Na 16 tys. kontroli w niespełna 7 proc. stwierdzono nieprawidłowości, nałożono ok 230 mandatów. Podobna jest liczba spraw skierowanych do sądu – podsumowywał były przewodniczący Solidarności.

Dodał, że na spotkaniu pojawił się przedstawiciel Żabek, czyli sklepów, które oferują także usługi pocztowe, dzięki czemu mogą być czynne w niedzielę. – Część spotkania była polemiką z argumentacją, jaką on prezentował – relacjonował poseł.

Były szef Solidarności poruszył także kwestię definicji doby pracowniczej. – Chodzi o wydłużanie czasu pracy w niektórych sieciach lub zaczynanie jej bardzo wcześnie rano. Musimy zidentyfikować jak duży to problem. I to jest dla nas ważna kwestia w sensie prawnym: sformułowanie tych przepisów tak, by nie stały w sprzeczności ze zdefiniowanym w kodeksie pracy pojęciem doby pracowniczej – zaznaczał polityk.