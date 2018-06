Wicemarszałek Sejmu: Spory między prawnikami mnie nie zajmują

Ryszard Terlecki podkreślał, że nie jest prawnikiem, a spory pomiędzy prawnikami po prostu go nie zajmują. – Prawnicy mają zawsze różne pomysł na każdy temat, są różne opinie. My kierujemy się opinią, że zmiana I Prezesa Sądu Najwyższego jest możliwa – mówił.

Polityk stwierdził również, że liczy na rozsądek i na to, że „nie będziemy naginać prawa do poglądów politycznych”.

Wspomniana uchwała Ogólnego Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego głosi, że zgodnie z zapisami konstytucji, prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje do 2020 roku I prezesem Sądu Najwyższego.Przypomnijmy, że kwestia sporna dotyczy tego, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa sześć lat. Patrząc na ten zapis, prof. Małgorzata Gersdorf powinna zostać na stanowisku do 2020 roku. Sejm przyjął jednak ustawę zgodnie z którą sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) muszą przejść w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do Prezydenta RP.

