Będzie protest policjantów?

Przedstawiciele związków wyjaśniają, że kilka tygodni temu powstał specjalny zespół, którego rolą było do końca czerwca wypracować rozwiązania dotyczące zgłaszanych przez policjantów postulatów. Tymczasem okazało się, że tylko dwa z nich, te dotyczące przepisów o płatności za zwolnienia funkcjonariuszy, a także zaliczenia do emerytury stażu pracy zanim trafili do służby, mają szansę na to, że zostaną spełnione. W związku z tym, związkowcy podjęli jednogłośną decyzję o proteście.

Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski zaznaczał w rozmowie z radiem, że zdaniem funkcjonariuszy "czas rozmów się skończył", a jedynie dzięki otwartemu protestowi żądania "ludzi w mundurach" trafią tam, gdzie powinny.

Nie wiadomo jeszcze jaka będzie forma protestu policyjnych związkowców. Wkrótce ma się to okazać. Zgodnie z prawem jednak, funkcjonariusze służb mundurowych nie mają prawa do strajku.

