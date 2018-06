Bielan o uchwale w sprawie Gersdorf: To próba rozhuśtania opinii publicznej

DoRzeczy.pl zapytało wicemarszałka Senatu Adama Bielana o spotkanie Grzegorza Schetyny i Rafała Trzaskowskiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. – Grzegorz Schetyna konsekwentnie realizuje swoją doktrynę obalenia naszego rządu poprzez wykorzystanie ulicy i zagranicy. Jeśli chodzi o ulicę, to coraz mniejsza frekwencja rozmaitych demonstracji organizowanych przez Platformę Obywatelską i jej przybudówki wyraźnie pokazuje, że ta metoda nie zdaje egzaminu. Z tej przyczyny Schetynie i jego formacji pozostaje jedynie próba wywołania nacisków z zagranicy – stwierdził wicemarszałek.

Poprosiliśmy polityka by odniósł się także do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, która głosi, że prof. Małgorzata Gersdorf powinna pełnić funkcję I Prezes SN do 2020 roku. – Ta uchwała nie ma w praktyce żadnego znaczenia – ocenił Bielan. Pytany, czy jego zdaniem uchwała ma charakter polityczny, stwierdził, że w pewnym sensie tak. – W momencie, w którym Prezydent RP będzie decydować o tym, komu w Sądzie Najwyższym przedłużyć kadencję, taka uchwała jest próbą rozhuśtania opinii publicznej – ocenił.

