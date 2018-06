Nadwyżka budżetowa po maju. Kwota robi wrażenie

Po maju br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Zgodnie z przewidywaniami oraz informacjami przekazanymi komunikatem w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2018 r., nadwyżka ta ma charakter przejściowy. Jak informuje Ministerstwo Finansów, szacowana nadwyżka w budżecie Polski po maju 2018 r. wynosi ok. 9,6 mld zł. W stosunku do danych z kwietnia urosła o ok. 260 mln zł – wówczas budżet był bowiem na ok. 9,3-miliardowym plusie.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,9% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r.

Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. MF wskazuje: W okresie styczeń – maj 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 10,8 mld zł i było wyższe o ok. 1,6 mld zł (tj. 17,4%) w stosunku do okresu styczeń – maj 2017 r. Spowodowane jest to wyższym wpływem dochodów z aukcji z tytułu emisji gazów cieplarnianych i wynika ze wzrostu cen uprawnień do emisji. W przeciągu ostatnich miesięcy ceny uprawnień wzrosły o ponad 50%.