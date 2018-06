Polska porozumie się z Brukselą? Gowin: W tej kadencji to mało prawdopodobne

Gowin podkreślał, że strona polska wprowadziła dwa pakiety zmian do ustaw o sądownictwie, jednak wewnątrz komisji pojawił się „dwugłos, żeby nie powiedzieć spór” pomiędzy między Jean-Claude Junckerem a Fransem Timmermansem. – Większość Komisji przychyliła się do stanowiska tego ostatniego. Dlatego porozumienia nie ma. Nie uważam, żeby był to problem tylko dla Polski, nie uważam, żeby był to wielki problem. Jeżeli się tym martwię, to bardziej ze względu na kondycję Unii Europejskiej – mówił.

Wyjaśniał, że cała sprawa ma szerszy kontekst: ścierają się dwie koncepcje integracji europejskiej: jedna, reprezentowana przez część komisarzy, zakłada widzenie Unii Europejskiej jako super państwa ponadnarodowego, druga zaś – oryginalna koncepcja integracji – mówi o Europie ojczyzn. – Czy my się tym nie martwimy? Oczywiście wolelibyśmy, żeby tego sporu nie było – powiedział Gowin. Zaznaczył jednak, że w polityce jest tak, jak w życiu: spory, choć niepotrzebne, są czasami nieuchronne. – Zwłaszcza jeśli chce się walczyć o swoje interesy narodowe mówił.

Dodał, że gdyby Komisja Europejska była pewna swoich racji, już dawno zrobiła by to, o co postuluje rząd: oddała sprawę sankcji głosowaniu na Radzie Europejskiej. Tłumaczył także że obecnie wydaje się, iż coraz więcej krajów zaczyna rozumieć polskie argumenty. – Te kraje zaczynają też niepokoić się zbyt głęboką ingerencją biurokracji brukselskiej w sprawy wewnętrzne państw członkowskich – podsumował.

