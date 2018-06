Cejrowski: Timmermans zachowuje się jak ambasador carski przed rozbiorami

– Polska miała szansę przedstawienia swoich argumentów. Komisja Europejska nie zmienia stanowiska. Ryzyko systemowego naruszenia praworządności w Polsce pozostaje – powiedział dziś wiceprzewodniczący Frans Timmermans. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w związku z mającym ostatnio miejsce wysłuchaniem Polski przed Radą ds. Ogólnych.

– Nie powinniśmy pozwalać mu tu przyjeżdżać. Niech sobie mówi co chce, nie ma tu jurysdykcji. Jak się będzie wpychać, to trzeba go odpychać – podkreślał Cejrowski w TVP Info.

Czytaj także:

Timmermans: Ryzyko systemowego naruszenia praworządności w Polsce pozostaje

"Won przepis, razem z panią Gersdorf"

Podróżnik skomentował również wynik dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które jednogłośnie przyjęło, że zgodnie z zapisami konstytucji, prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje do 2020 roku I prezesem Sądu Najwyższego.

– Nie wolno być sędzią we własnej sprawie. A w Polsce Sąd Najwyższy może orzekać również we własnej sprawie. Nie powinien tego robić. Trzeba szybko zmienić prawo – ocenił Cejrowski.

– Ona sprzeniewierzyła się roli sędziego i złamała prawo, bo sędzia nie może uczestniczyć w manifach politycznych – mówił.

– Oni się bawią w różne sztuczki prawne, to trzeba grać z nimi w tę grę. Trzeba przegłosować ustawę, wedle której takie osoby jak ta paniusia nie będą mogły być sędziami – dodawał.

Czytaj także:

Bielan o uchwale w sprawie Gersdorf: To próba rozhuśtania opinii publicznej