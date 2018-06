"SE": Kaczyński wraca do szpitala

Ostatnie tygodnie to dla prezesa PiS długi pobyt w szpitalu i rekonwalescencja. Choć Jarosław Kaczyński w ostatnią środę pojawił się w Sejmie, i jak zapewniają politycy jego partii ma kontrolę na sprawami bieżącymi, wszystko wskazuje na to, że już w lipcu czeka go operacja.