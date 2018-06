"Jest jedna rzecz z którą nie mogę się zgodzić". Emocjonalny wpis Krychowiaka

Polska wygrała wczoraj z Japonią 1:0. W 59 minucie gola strzelił Jan Bednarek, asystował mu Rafał Kurzawa. Polska reprezentacja zakończyła mundial w Rosji z 3 punktami, na ostatnim miejscu w grupie.

"Zawiedliśmy Was, ale i samych siebie. Jest mi tak samo przykro jak Wam. Rozumiem kibiców, zarówno tych którzy nas krytykowali jak i tych którzy starali się zrozumieć" – przyznał we wpisie zamieszczonym na Facebooku Grzegorz Krychowiak. "Jednak dziękuję Wam, bo po raz kolejny pokazaliście że możemy na Was liczyć i że nasi Kibice to ścisła światowa czołówka" – dodał.

Piłkarz podkreślił, że choć akceptuje krytykę, zarówno grupową, jak i indywidualną, to z jedną rzeczą zgodzić się nie może. "Jeżeli ktokolwiek myśli, że każdy z nas nie dał z siebie 200%, jest w błędzie. Każdy z reprezentantów wskoczyłby w ogień za tą kadrę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest w nas dużo sportowej złości, którą zobaczycie w przyszłym sezonie. Znowu będziecie z nas dumni" – kończy swój wpis Grzegorz Krychowiak.