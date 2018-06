Polityczna poprawność znów w natarciu. Przejścia dla pieszych w barwach tęczy!

Jak opisuje portal pch24.pl w Paryżu trwa festiwal tolerancji „15 dni dumy”, zaś niebawem ma odbyć się impreza gay pride. W związku z tym przejścia dla pieszych w dzielnicy Marais zostały przemalowane na tęczowo. Kolory tęczy od lat są symbolem ruchów LGBT (czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów).

Wybór dzielnicy jest nieprzypadkowy – dzielnica Marais jest Mekką dla paryskich gejów. To tam znajduje się najwięcej homoseksualnych lokali i klubów. Choć pojawienie się malowideł wywołało protesty części mieszkańców, wywołały one skutek odwrotny do zamierzonego. Anne Hidalgo, lewicowa mer Paryża zapowiedziała, że przejścia dla pieszych, które pomalowane miały być tymczasowo, tęczowe będą na stałe.

– Walka na rzecz równości i przeciw dyskryminacji trwa nie tylko w czasie „15 Dni Dumy”, ale toczy się przez cały rok. Podejmuję dzisiaj symboliczną decyzję: oddania na stałe do użytku przejść dla pieszych w kolorach tęczy, które zainstalowaliśmy w Marais. Jest to znak opiekuńczego i serdecznego powitania wizytujących tą dzielnicę – pch24.pl cytuje słowa mer Paryża.

Jak informuje serwis, słowa Anne Hidalgo wypowiedziała podczas odbywającej się w budynku paryskiego merostwa Europejskiej Konferencji LGBT Police Association.

Czytaj także:

Jaki: Nigdy nie udzielę patronatu Paradzie Równości