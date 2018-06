Kto nie dostanie 300 plus?

Od 1 lipca będzie można składać wnioski on-line w programie „Dobry start”. Aplikacje papierowe natomiast będą przyjmowane od 1 sierpnia. Z kolei do 30 listopada 2018 r., będzie można wnosić o świadczenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wskazuje, że samorząd na rozpatrzenie wniosku ma dwa miesiące. Szefowa MRPiPS była gościem telewizji wPolsce.pl. Jak powiedziała, pieniądze przysługują każdemu uczniowi, który rozpoczyna rok szkolny do 20. roku życia lub do 24. roku życia, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne.

Warto zaznaczyć, że w programie nie mogą wziąć udziału klasy zerówkowe i przedszkola. Na pieniądze nie mogą także liczyć uczniowie, którzy nie skończyli 20. roku życia, a uczęszczają do szkoły policealnej. Elżbieta Rafalska przypomniała, że podobnie jest z uczniami, którzy są w placówkach zapewniających utrzymanie i wyposażenie szkolne np. szkoły wojskowe, zakłady poprawcze.

Wprowadzenie nowego świadczenia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu zaznaczył, że jest to wsparcie mające pomóc uczniom oraz ich rodzicom na początku roku szkolnego, kiedy kompletowana jest wyprawka szkolna.

