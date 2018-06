Zaskakujące słowa Bońka nt. Lewandowskiego. "Musimy to sobie sami wyjaśnić"

W rozmowie z Sebastianem Milą na antenie TVP prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej stwierdził, że sukcesy bardzo zmieniły naszą reprezentację.

– Kadra zmieniła się przez ostatnie cztery lata. To są fajni chłopacy, ale wcześniej inny był poziom adrenaliny i myślenia o samym sobie. Sukcesy zmieniły reprezentację. Kiedyś wszystkim podobało się, że mogą grać przy Robercie Lewandowskim, bo to była wartość dodana. Przy Lewandowskim wszyscy rośli. Dzisiaj - muszę to powiedzieć ze smutkiem - niektórym przeszkadza, że Lewandowski jest dla nich trochę cieniem. Musimy to sobie jednak sami wyjaśnić w grupie – powiedział Zbigniew Boniek.

Słowa prezesa PZPN są o tyle zastanawiające, że do tej pory na pytania dziennikarzy sportowych o konflikt w polskiej drużynie padały stanowcze zaprzeczenia.

