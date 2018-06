Agora się zwija. Redukcja etatów i likwidacja magazynów

W październiku br. Agora zakończy wydawanie magazynów „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”. Natomiast czasopisma „Logo”, „Avanti”, „Kuchnia” i „Opiekun” zostaną włączone do pionu „Gazety Wyborczej”. Co więcej, ze spółką ma się rozstać niewielka grupa pracowników – od kilku do kilkunastu osób.

– Teraz spośród wskazanych wówczas magazynów wybrano te, które w największym stopniu realizują zakładane cele, zwłaszcza w zakresie rentowności, mają największy potencjał rozwojowy i są komplementarne w stosunku do oferty wydawniczej „Gazety Wyborczej” – mówi cytowana przez portal Wirtualne Media Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Agorze. Jak dodaje, rezygnacja z czterech magazynów i reorganizacja czterech innych będzie oznaczać redukcję zatrudnienia: – Większości osób z tytułów, które zawieszamy, zaproponujemy nowe stanowiska w Grupie Agora. W zależności od tego, czy przyjmą te oferty, rozstaniemy się z kilkoma-kilkunastoma osobami.

