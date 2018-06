Dobrowolność w przyjmowaniu uchodźców? Lewandowski: Tego chcieli Kopacz i Tusk

– Udało się wypracować bardzo dobre konkluzje dla Polski. Wzmocniliśmy naszą pozycję w procesie negocjacyjnym nawet w przyszłości, co jest ważne, ale najważniejsze jest to, że nie ma przymusowych relokacji uchodźców, czyli nasze racje zostały uznane – poinformował dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

Podczas całonocnych obrad na unijnym szczycie liderzy państw członkowskich zgodzili się co do tego, iż nie będzie przymusowych kwot, a w każdym kraju powstaną centra kontroli imigrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu.

Tego chcieli Kopacz i Tusk?

"Z uchodźcami zakończyło się tak, jak od początku chciała premier Kopacz i przewodniczący Tusk - dobrowolność. A jak zadziałają centra kontroli ulokowane w granicach UE a nie na zewnątrz, tego jeszcze nie wiemy" – skomentował te informacje europoseł PO Janusz Lewandowski.

Słowa polityka spotkały się z szeroką krytyką, bo to rząd Ewy Kopacz zgodził się na przyjęcie przez Polskę uchodźców, w ramach mechanizmu relokacji. We wrześniu 2015 roku, ówczesna premier poinformowała, że Polska ma przyjąć w ciągu dwóch lat siedem tysięcy imigrantów. – Polski nie stać dzisiaj na przyjmowanie imigrantów ekonomicznych, ale chcemy przyjmować uchodźców, tych którzy nie mogą w swoim kraju czuć się bezpiecznie – mówiła Ewa Kopacz, zgadzając się na narzucone przez Brukselę kwoty uchodźców.