Co czeka Polski Kościół? O tym w "Do Rzeczy"

Kościół w Polsce właśnie wszedł na drogę głębokiej zmiany. Jeśli będzie postępować tak dalej, to doprowadzi do głębokiej decentralizacji, a kto wie, czy nie do rozbicia dotychczasowej jedności – tłumaczy w nowym numerze "Do Rzeczy" Tomasz Terlikowski.