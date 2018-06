Morawiecki: Stanowisko Polski jest od dzisiaj w nocy stanowiskiem UE

Podczas całonocnych obrad na unijnym szczycie liderzy państw członkowskich zgodzili się, że nie będzie przymusowych kwot uchodźców, a w każdym kraju powstaną centra kontroli imigrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu. W jednym z zapisów przyjętego porozumienia czytamy, iż "Rada Europejska uznaje, że warunkiem wstępnym unijnej polityki migracyjnej jest bardziej efektywna kontrola zewnętrznych granic. To wyzwanie nie tylko dla krajów członkowskich, ale Europy jako całości".

Wielki sukces Polski

– Przede wszystkim chcę powiedzieć o tym wielkim sukcesie, który odnieśliśmy na skutek długotrwałych negocjacji. To prawda, nie tylko dzisiaj w nocy, ale też przez poprzednich kilka miesięcy z coraz to większym natężeniem. Powstrzymaliśmy dwuletnią presję, bardzo silną ze strony wielu państw, zdołaliśmy też zabezpieczyć jedność naszego regionu – mówił premier, podczas konferencji prasowej w Brukseli. Jak dodał Morawiecki, ta jedność państw naszego regionu, "dzisiaj w nocy bardzo mocno się przydała, ponieważ mówiliśmy jednym głosem".

– Przekonaliśmy do naszych racji. Nie było tam żadnych gorących awantur czy scysji, przekonaliśmy (...) że model dystrybucji czy relokacji uchodźców nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania jakichkolwiek grup uchodźców wbrew woli suwerennego państwa. My przekonaliśmy właściwie w pełni do naszych racji pozostałe kraje UE. Stanowisko Polski jest od dzisiaj w nocy stanowiskiem UE – dodał polityk. Morawiecki podkreślił też, że zaakceptowane przez UE rozwiązania, wcześniej oceniane były przez część krajów europejskich sceptycznie.