Były premier: Bez Kaczyńskiego PiS się rozpadnie

Jak pisze „Super Express”, w niedawnym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „SE” -aż 56 proc. wyborców PiS chciało, aby prezes Jarosław Kaczyński przestał rządzić partią, a 45 proc. wyborców wskazywało jako następcę obecnego premiera, Mateusza Morawieckiego. Taka wizja nie napawa jednak optymizmem byłego premiera, Jana Olszewskiego.

– Mam nadzieję, że Kaczyński będzie jeszcze długo rządził partią. I na polityczną emeryturę się nie wybierze. Bez niego formacja może ulec rozpadowi – powiedział były premier.

Jak dodał, to właśnie jemu Jarosław Kaczyński zawdzięcza obecną pozycję polityczną. – W połowie lat 90-tych Jarosław zwrócił się do mnie o to, aby mógł startować z list Ruchu Odbudowy Polski do Sejmu. Zgodziłem się. Uważałem wtedy, że Kaczyński jest przyszłością polityczną w Polsce i wielką, ważną indywidualnością polityczną. Stwarzał nadzieję do odegrania wielkiej roli w przyszłości Polski. I taką rolę odgrywa do dziś – powiedział były premier.

Jak dodał, w przyszłości Jarosław Kaczyński będzie szukał godnego następcy. Mateusz Morawiecki mógłby nim być, jednak nie ma zaplecza politycznego – mówił w „Super Expressie” Olszewski.

Mecenas Jan Olszewski był żołnierzem Szarych Szeregów w II wojnie światowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W PRL działał w opozycji, był obrońcą w procesach politycznych. W 1991 roku pierwszy w pełni demokratycznie wybrany Sejm III RP wybrał Olszewskiego na stanowisko premiera.

Jako szef rządu Olszewski rozpoczął negocjacje o przyjęcie Polski do NATO i Unii Europejskiej (wtedy jeszcze pod nazwą EWG). Z funkcji premiera Olszewski odwołany został w nocy 4 czerwca 1992 roku. potem tworzył Ruch Odbudowy Polski.