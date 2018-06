Andruszkiewicz kontratakuje. "To co zrobiliście, jest obrzydliwe i nie pozostanie bez odpowiedzi"

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym polityk odniósł się do krytyki, jaka na niektórych posłów prawej strony spłynęła po nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przypomnijmy, że wczoraj Marek Jakubiak z Kukiz'15 skrytykował Andruszkiewicza. - To nie jest ten sam człowiek, z którym wchodziłem do Semu - mówił.





"Jestem w polityce od dawna, ale dawno nie widziałem tak obrzydliwego poziomu manipulacji, jaki wylewa się obecnie przy okazji nowelizacji ustawy o IPN. Stek kłamstw, pomówień, wyzywania od zdrajców…polityczni manipulatorzy grają na emocjach, żeby zdobyć parę procent poparcia"– napisał na Facebooku Andruszkiewicz. Poseł tłumaczy swoim sympatykom, jaka jest w tej sprawie "prawda". "Dzięki naszej nowelizacji (nie uchyleniu ustawy – to kłamstwo!) Świat uznał obowiązywanie ustawy o IPN oraz dowiedział się, że Polska była ofiarą II wojny światowej, że nie współuczestniczyła w Holokauście, że obozy zagłady były niemieckie, a nie polskie. Oczywiste? Tak, to jest oczywiste dla nas Polaków. Ale dla Świata niestety nie było. A dzięki nowelizacji ustawy i wspólnej deklaracji Premiera Morawieckiego i władz Izraela – wszyscy na Świecie już wiedzą, że te oczywiste fakty, potwierdza również Izrael – co jest na Świecie KLUCZOWE" – przekonuje poseł WiS.

Adam Andruszkiewicz podkreśla, że Polska nie może być w sporze z całym Światem, nie może otoczyć się murem, ogłosić wyspą. "Jeśli chcemy mieć gwarancje bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, suwerenności – musimy szukać consensusu z innymi silnymi graczami i to udało się uzyskać. Polska nie będzie w izolacji międzynarodowej, a w dodatku uzyskała międzynarodowe potwierdzenie faktów, że nie było,,polskich obozów’’ tylko niemieckie oraz że nie odpowiada jako państwo i naród za Holocaust" – wskazuje. W jego ocenie, fakt ten "powoduje płacz opozycji totalnej, opcji zewnętrznej, która chce aby Polska była obrażana i izolowana na Świecie". Poseł pisze, że to skutkuje także oraz atakiem "manipulatorów, którzy mówiąc, że są patriotami – tak naprawdę swoją głupotą chcą skłócić Polaków, sieją ferment, manipulują, nie mając pojęcia o polityce międzynarodowej".

"A polityka międzynarodowa to twarda gra, w której nie liczą się emocje, a wyłącznie interesy. A nasze interesy, właśnie wygrały, bo uchroniliśmy Polskę przed izolacją i Świat dowiedział się, że Polska jest,,czysta’’ w sprawach zbrodni wojennych! Pod filmem polecam również świetny tekst red. Janeckiego, który Wam to jeszcze lepiej wyjaśni. A ci, którzy próbują ugrywać punkty wyborcze przez skłócanie Polaków, obrażanie nas i sianie fermentu na arenie międzynarodowej – zapłacą za to. To co zrobiliście, jest obrzydliwe i nie pozostanie bez odpowiedzi. Zaufajcie mi, idziemy do przodu i odpowiedzialnie budujemy Wielką Polskę!" – kończy poseł.