Akcja policji w Częstochowie. Mężczyzna grozi, że popełni samobójstwo

Do dramatycznych zdarzeń doszło dzisiaj w Częstochowie. 30-letni mężczyzna w budynku przy Alei Pokoju, grozi, że popełni samobójstwo. W odpowiedzi wstrzymano ruch tramwajów, a także wyłączono prąd i gaz. Radio RMF FM informuje ponadto, że na miejscu znajdują się negocjatorzy, którzy mają podjąć dialog z mężczyzną. Póki co nie wiadomo, co go skłoniło do tak dramatycznych kroków.

