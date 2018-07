Walec postępu

W maju większość Irlandczyków opowiedziała się w referendum za dopuszczalnością aborcji. Podobnie zachowali się po nich Argentyńczycy. W tym samym czasie nowy, lewicowy, premier Hiszpanii, składając ślubowanie, ostentacyjnie pominął odwołanie się do Biblii i do symbolu krzyża. Dlaczego niegdyś katolickie narody porzucają wiarę? Czy Polska podąży ich śladem? Czy proces upadku religii na Zachodzie jest nie do powstrzymania?