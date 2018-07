Od dzisiaj można wnioskować o dodatek "300 Plus"

Już od dzisiaj można składać przez internet wnioski o wypłatę nowego świadczenia dla dzieci i młodzieży, czyli 300 plus. Dodatek, który ma wspierać rodziców, którzy muszą opłacić wyprawkę szkolną dla swoich podopiecznych, nie jest przyznawany automatycznie. Czas na złożenie wniosku o "300 Plus" rodzice mają do listopada.

Już od dzisiaj można składać wnioski on-line w programie „Dobry start”. Aplikacje papierowe natomiast będą przyjmowane od 1 sierpnia. Jesli rodzice do listopada nie zgłoszą wniosku o przyznanie świadczenia, kolejna taka możliwość pojawi się w dopiero w przyszłym roku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wskazuje, że samorząd na rozpatrzenie wniosku ma dwa miesiąc, a pieniądze przysługują każdemu uczniowi, który rozpoczyna rok szkolny do 20. roku życia lub do 24. roku życia, jeśli jest to dziecko niepełnosprawne. Warto zaznaczyć, że w programie nie mogą wziąć udziału klasy zerówkowe i przedszkola. Na pieniądze nie mogą także liczyć uczniowie, którzy nie skończyli 20. roku życia, a uczęszczają do szkoły policealnej. Elżbieta Rafalska przypomniała, że podobnie jest z uczniami, którzy są w placówkach zapewniających utrzymanie i wyposażenie szkolne np. szkoły wojskowe, zakłady poprawcze. Wprowadzenie nowego świadczenia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Szef rządu zaznaczył, że jest to wsparcie mające pomóc uczniom oraz ich rodzicom na początku roku szkolnego, kiedy kompletowana jest wyprawka szkolna.