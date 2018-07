Pitera ostro o Zofii Romaszewskiej: Jest moim wielkim rozczarowaniem

– PiS jest nieprzewidywalny. Jestem w stanie wyobrazić sobie każdy scenariusz, nawet biorąc pod uwagę para-siłowy. Nie wiem, na czym miałby polegać. Do bójki zapewne by nie doszło, ale jestem w stanie wyobrazić sobie niewpuszczenie do budynku sędziów, którzy zdaniem PiS zakończyli swoją kadencję – mówiła europosłanka PO w poranku radia TOK FM. Pitera komentowała zmiany w sądownictwie jakie wejdą w życie w tym tygodniu, w tym odwołanie ze stanowiska pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

– Jestem bardzo zdziwiona, że prezes Gersdorf nie został już dawno usunięta ze swojego stanowiska – mówiła niedawno w studiu radia TOK FM doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, Zofia Romaszewska. Również do tych słów odniosła się europosłanka PO, ostro krytykując legendę opozycji.

– To taka ilustracja sytuacji, jak łatwo można pójść na pasku reżimu, tylko za to, że się otrzyma mniej lub bardziej wirtualną funkcję – mówiła Julia Pitera o Zofii Romaszewskiej. – Muszę powiedzieć, że pani Zofia Romaszewska jest moim wielkim rozczarowaniem, była naprawdę legendą tamtego okresu (…) i to co teraz robi mnie przeraża – stwierdziła europosłanka.

Biografii Zofii Romaszewskiej dostępna jest na stronie Kancelarii Prezydenta.