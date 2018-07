Łukasz Warzecha, " Do Rzeczy"

"Ofensywa feministek jest szkodliwa dla życia publicznego". Warzecha o nowym "Do Rzeczy"

– Proszę się nie przestraszyć widząc na okładce nowego "Do Rzeczy" panie Joannę Muchę, Joannę Scheuring-Wielgus oraz Magdalenę Środę. Jest to zapowiedź mojego tekstu, w którym piszę, dlaczego ofensywa feministek jest szkodliwa dla życia publicznego i w których miejscach feministki chcą nas na siłę uszczęśliwiać – mówi Łukasz Warzecha o swoim artykule "Femidyktatura", który będzie można przeczytać w najnowszym numerze "Do Rzeczy".