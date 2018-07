Możliwa dymisja szefa niemieckiego MSW. Spór z Merkel

Informację o możliwej dymisji Seehofera podały agencje - AFP i niemiecka DPA oraz portal Deutsche Welle. O tym, że szef niemieckiego MSW zamierza podać się do dymisji informują też na swoich stronach Frankfurter Allgemaine Zeitung i Der Spiegel.

Późnym wieczorem w Monachium odbyła się narada CSU, partii, którą reprezentuje szef niemieckiego MSW. Po 23 zebranie partii zostało przerwane, a na naradę udało się jedynie ścisłe kierownictwo CSU.

Jak informują niemieckie media, Seehofer chce się podać do dymisji, w partii trwa jednak na ten temat burzliwa dyskusja. Jeśli faktycznie do dymisji dojdzie, będzie to grozić rozłamem wieloletniej współpracy CDU z bawarską CSU i rozłamem koalicji rządzącej w Niemczech, a nawet upadkiem rządu Angeli Merkel.

CSU to chadecka, dużo bardziej konserwatywna od CSU formacja polityczna, działająca jedynie w Bawarii. W landzie tym nie wystawia swoich list CDU. A obie formacje tworzą unię w niemieckim parlamencie.

