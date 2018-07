Czaputowicz: Polska w 2015 roku złamała solidarność Grupy Wyszehradzkiej

Minister Czaputowicz wskazał, że zachodni politycy płacą teraz wysoką cenę za to, że zgodzili się na otwarcie granic i wpuszczenie tysięcy imigrantów do Europy. – Widać, że te decyzje podjęte 3 lata temu dotyczące zapraszania migrantów, one tutaj dzisiaj skutkują takim negatywnym nastawieniem społeczeństw – mówił na antenie radiowej Jedynki.

Szef MSZ podkreślił, że Polska odniosła sukces trwając przy swoim braku zgody na przymusową relokację imigrantów. Minister dodał, że teraz państwa Unii poniekąd potwierdzają słuszność tego stanowiska, siły które domagały się przymusowej relokacji dzisiaj mają problemy związane z nieakceptacją tej polityki przez własne społeczeństwa. Polityk dodał, że widać wyraźną różnicę między polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości a Platformy Obywatelskiej. Minister przypomniał, że to rząd premier Kopacz zgodził się na relokację 7 tysięcy imigrantów. – Widzimy, że w tamtej sytuacji, w 2015 roku Polska złamała solidarność Grupy Wyszehradzkiej – podsumował.