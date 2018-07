Premier: Doprowadziliśmy do przyjęcia czegoś, co jeszcze kilka miesięcy temu było niemal niemożliwe

Premier oświadczył, że po kilkunastu godzinach rozmów, sporów, zwrotów akcji udało się przyjąć przełomowe stanowisko w sprawie polityki imigracyjnej Wspólnoty. – Zwyciężyły nasze racje, które konsekwentnie od początków rządów Prawa i Sprawiedliwości przedstawialiśmy naszym partnerom z Unii Europejskiej. Koniec z przymusową relokacją uchodźców, każdy kraj będzie dobrowolnie decydował o tym, czy chce przyjąć uchodźców, czy nie – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że wokół swojego stanowiska Polska zjednoczyła państwa Grupy Wyszehradzkiej, ale także inne państwa dały zielone światło do przekucia tych racji w stanowisko całego szczytu UE. – Te nocne negocjacje były twarde, nastąpiło kilka zwrotów akcji, ale ostatecznie doprowadziliśmy do przyjęcia czegoś, co jeszcze kilka miesięcy temu było niemal niemożliwe – powiedział premier, dodając że polskie władze potwierdziły tym samym, że ich priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo Polaków. – To również dobra decyzja dla całej Unii Europejskiej – zaznaczył premier.



O tym, że negocjacje na szczycie rzeczywiście były bardzo burzliwe informowało w sobotę RMF. W pewnym momencie Polska groziła zerwaniem szczytu.