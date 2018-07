Pawłowicz gani TV Republika. "Bo ja tam do Was osobiście się pofatyguję..."

Portal Telewizjarepublika.pl zilustrował artykuł dotyczący składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu Dobry Start zdjęciem na którym widniała kartka z napisem w języku angielskim "Back to school". Artykuł wraz ze zdjęciem pojawił się na Twitterze. Postanowiła go skomentować posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz, której zdjęcie nie przypadło do gustu.

"Proszę do polskich dzieci i ich rodziców w Polsce,i nie tylko w Polsce,zwracać się po POLSKU. Czy w szkołach „urzędowym” jest już angielski?Fotki z polskim napisem nie było już w magazynie ? Bo ja tam do Was osobiście się pofatyguję...No..." – napisała odpowiadając na tweeta Republiki Krystyna Pawłowicz. "A foto z polskim napisem gdzie? Nie ma w magazynie? Czy dziś do dzieci i ich rodziców w Polsce należy zwracać się już po angielsku?" – dodała w kolejnym komentarzu.

Jak się domyślamy, forma wpisu pani poseł miała charakter żartobliwy.