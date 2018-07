Merkel największym przyjacielem Polski? Posłanka PO o Niemczech i Unii

W programie TVP Info dyskutowano o sytuacji politycznej Niemiec i problemach kanclerz Merkel, której koalicja stoi na włosku. Jednym z gości była posłanka PO Magdalena Kochan, która przekonywała, że Polska powinna wspierać panią kanclerz.

Kochan nazwała Merkel "największym przyjacielem Polski" i dodała, że wszystko co podkopuje jej pozycję, prowadzi do destabilizacji całej Unii Europejskiej, a pośrednio negatywnie wpływa na sytuację państwa polskiego.

– Wszystko to, co osłabia kanclerz Merkel, największego przyjaciela Polski w UE, wszystko to, co związane jest niepewnością sytuacji politycznej w Niemczech, nie sprzyja stabilności Unii Europejskiej i nie sprzyja także spokoju, który do tej pory był w Unii Europejskiej – przekonywała posłanka.