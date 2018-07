Miał 2,8 promila. Jechał ciężarówką po autostradzie

Zatrzymania pijanego kierowcy dokonał funkcjonariusz CBŚP, który miał wolne i po prostu zauważył ciężarówkę w rowie przy autostradzie A2. Gdy policjant zbliżył się do kierowcy, aby zapytać, czy ten nie jest ranny, to od razu wyczuł od niego alkohol. Pijany mężczyzna zaczął w tym momencie uciekać, ale funkcjonariusz go szybko obezwładnił i wezwał policję.

Po zjawieniu się na miejscu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z KPP w Łowiczu sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. Badania wykazały 2,8 promila alkoholu w jego organizmie.

Do wydarzenia doszło w niedzielę po godzinie 16. Kierowca już stracił prawo jazdy, a w dalszej perspektywie grozi mu nawet do dwóch lat więzienia.

