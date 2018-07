Szymański po decyzji KE: Wkraczamy na całkiem nieznany ląd

Szymański ocenił, że uruchomienie procedury przez KE wobec Polski ws. ustawy o Sadzie Najwyższym, to bardziej oznaka jej słabości, a nie rzeczywistej siły politycznej i determinacji. – Można odnieść wrażenie, ze KE po ostatnich obradach Rady ds. Ogólnych uznała, ze nie jest w stanie zgromadzić wystarczającej grupy państw popierających jej stanowisko ws. Polski i dlatego zmienia pole sporu na Trybunał – dodał.

Czytaj także:

KE uruchomiła procedurę wobec Polski ws. zmian w Sądzie Najwyższym

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z pierwszym przedprocesowym etapem postępowania. – Takich spraw na rożnych etapach postępowania jest ponad 1300. Ustosunkujemy się dokładnie do przedstawionego rozumowania KE na piśmie we wskazanym 30-dniowym terminie – powiedział.

Czytaj także:

Trzmiel: Timmermansowi chodzi o spektakl i zysk, a nie o praworządność w Polsce