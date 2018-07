Nawałka zostanie zwolniony? Jutro poznamy decyzję PZPN

Oficjalnie kontrakt selekcjonera skończył się wraz z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata. Jutro Nawałka i Boniek spotkają się z dziennikarzami, gdzie prezes PZPN najprawdopodobniej poinformuje o dalszych losach selekcjonera.

Nawałka prowadzi kadrę przez cztery lata. Awansował z nią do mistrzostw Europy we Francji, doszedł do ćwierćfinału. Pewnie awansował też na mundial w Rosji.

Czytaj także:

Historyczne wydarzenie na mundialu