"Polska marzyła o sojuszu z Hitlerem"

Dla polskiego czytelnika tego typu interpretacja historii XX w. brzmi wręcz groteskowo. Według tej wizji Rosja jest „oblężoną twierdzą”, nieustannie zagrożoną inwazją imperialistów z agresywnego Zachodu, których jedynym celem jest zdobycie Moskwy. Z tej perspektywy Piłsudskiego i Hitlera niewiele różni. „Nie udało się rozbić Rosji ani siłami Niemiec w latach 1914-1918, ani siłami interwencyjnymi Ententy i Japonii w latach 1918-1922, ani siłami armii Białych Kaledina, Korniłowa, Aleksiejewa, Denikina, Krasnowa, Kołczaka, Judenicza i Wrangla, którzy walczyli z Republiką Sowiecką w latach 1918-1920 za pieniądze Zachodu. Nie udało się złamać oporu Rosji również siłami Polski w 1920 r. Polska jednak zdołała drogą działań wojennych odebrać Republice Sowieckiej i przyłączyć do swoich terytoriów Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś” – pisze Leonid Masłowski.

Polska agresja na Rosję

Publicysta nie tyle nawet manipuluje, co zwyczajnie zakłamuje historię. Polacy, choćby nawet chcieli, nie mogli odebrać Sowietom ani Zachodniej Ukrainy, ani Zachodniej Białorusi, ponieważ rodzące się dopiero państwo sowieckie nie zdążyło jeszcze objąć tych regionów swoim niszczycielskim wpływem. Natomiast często w rosyjskiej publicystyce historycznej pojawia się teza, jakoby istotnie regiony te zostały przez Polskę odebrane, ale nie bolszewikom, tylko Imperium Rosyjskiemu. To jednak twierdzenie o tyle bezzasadne, że w 1920 r. Imperium Rosyjskie już nie istniało, a powstała na jego gruzach Rosja Sowiecka postanowieniem Lenina anulowała traktaty rozbiorowe Rzeczpospolitej (z tego wynikałoby, że Warszawa miała prawo przywrócić swoje przedrozbiorowe granice – oczywiście, tego logicznego wniosku rosyjski publicysta nie przedstawi). Skąd tak oburzające dla polskiego ucha twierdzenia?

Otóż Rosjanie uważają, że wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się od agresji polskiej na Rosję (białą czy bolszewicką, wszystko jedno), jaką była wyprawa kijowska Piłsudskiego – Kijów bowiem jeszcze na długo przed rozbiorami znajdował się pod berłem cara. Nawet gdyby przyjąć taki punkt widzenia, nie tłumaczy to faktu, że w pogoni za „agresorem” Armia Czerwona zatrzymała się dopiero nad Wisłą… O bitwie warszawskiej Masłowski nie wspomina – to byłaby rysa na wizerunku Rosji jako „oblężonej twierdzy”, która brzydzi się agresją…

Polska, czyli „hiena Europy”

Kolejnym aktem wrogości Warszawy wobec Moskwy miało być… polskie marzenie o sojuszu z Hitlerem. „Polska bardzo pragnęła razem z Niemcami napaść na ZSRS. Hitler nie zawarł z Polską sojuszu przeciw ZSRS, ponieważ postanowił włączył polskie ziemie do Niemiec (…) To, że w ogóle istnieje państwo polskie, a Polacy przetrwali jako naród, to wielka zasługa ZSRS, który rozbił Niemcy i wyzwolił Polskę” – pisze Masłowski. Kolejne fantazje, oparte na rosyjskiej mitologii historycznej. To Polska odmówiła porozumienia z Niemcami, nie odwrotnie. Dalej jest jeszcze ciekawiej: „A co by Polacy robili w ZSRS (w przypadku agresji) widać nawet po ich stosunku do przyjaznej wobec Polski Czechosłowacji.