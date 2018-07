Scheuring-Wielgus ostro o Andrzeju Dudzie: Nie mam prezydenta swojego kraju, mówię to z wielkim bólem

Posłanka Nowoczesnej oraz poseł Zbigniew Gryglas z partii Porozumienie rozmawiali w studiu TVN24 między innymi o zmianach dotyczących Sądu Najwyższego, które wejdą w życie jutro.

– Prezydent Andrzej Duda zrobi to, co każe mu prezes Jarosław Kaczyński, czyli skróci kadencję prezes Sądu Najwyższego i to będzie tak naprawdę pogrzeb całego wymiaru sprawiedliwości (...) Nie wierzę, że prezydent Andrzej Duda zdobędzie się na jakąkolwiek samodzielność, bo on po prostu tego nie potrafi – ostro krytykowała prezydenta Joanna Scheuring-Wielgus.

– Powiem szczerze, że nie mam prezydenta swojego kraju. Niestety, mówię to z wielkim bólem, dlatego że prezydent Andrzej Duda pełni tak naprawdę rolę prezydenta i na moje prawdopodobnie jutro się skompromituje – dodała posłanka.