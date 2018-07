Józef Pinior oskarżony

Do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia przeciwko Józefowi Piniorowi oraz jego asystentowi Jerzemu W. i trzem biznesmenom. Z informacji podanej Tvp.Info przez rzeczniczkę Prokuratury Krajowej prok. Ewę Bialik wynika, że Pinior został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej korzystnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G. – W toku postępowania administracyjnego Józef P. podjął się załatwienia upoważnienia dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do wyrażenia zgody na prawnie dopuszczalne odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej galerii handlowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej – powiedziała Ewa Bialik.

To jednak nie jedyny zarzut. Drugi wątek sprawy dotyczy przedłużenia koncesji dla kopalni działającej w okolicach Lądka Zdroju. Dwaj biznesmeni, którym nie udało się otrzymać zgody na dalsze wydobywanie kopalin zgłosili się do Piniora i jego asystenta, którzy mieli mieć wpływy w ministerstwie zdrowia i samorządach. W toku śledztwa ustalono, że polityk i Jerzy W. podjęli się załatwienia sprawy. Obaj zostali oskarżeni o przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci 20 tys. zł oraz przyjęcie korzyści majątkowej. Według prokuratury, Józef Pinior miał przyjąć 6 tys. zł, a Jarosław W. - 5 tys. zł. Z kolei biznesmeni Albin M. oraz Krystian S. zostali oskarżeni o wręczenie korzyści majątkowej, której część miała zostać przekazana pracownikom zatrudnionym w określonych instytucjach państwowych i samorządowych.

Wszystkim oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia.

Były senator Platformy Obywatelskiej Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław W. zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 29 listopada 2016 roku. Pinior usłyszał wówczas zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 40 tys. zł w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Prokuratura domagała się zastosowania wobec byłego senatora PO środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd nie zezwolił jednak na areszt. Józef Pinior od początku przekonuje, że jest niewinny.

