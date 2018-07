Dymisji nie będzie. Szef CSU zostaje w rządzie Merkel

Nie będzie dymisji szefa niemieckiego MSW i lidera CSU, czyli siostrzanej partii dla rządzącej w Niemczech CDU Horsta Seehofera.

– Znaleźliśmy kompromis z CDU, pozostaję na stanowisku szefa MSW. Na granicy z Austrią powstaną "centra tranzytowe", gdzie podejmowane będą szybkie decyzje ws. Azylu (uchodźców – red.) – powiedział po wielogodzinnych obradach prezydiów siostrzanych partii chadeckich CDU i CSU Horst Seehofer – czytamy na stronie Deutche Welle.

Spór między Seehoferem i CDU Angeli Merkel dotyczył właśnie polityki migracyjnej. Niemiecka kanclerz opowiadała się za przyjmowaniem uchodźców na masową skalę. To Angela Merkel „zaprosiła” migrantów do Europy mówiąc, że dla każdego znajdzie się miejsce, następnie była pomysłodawczynią przymusowych relokacji uchodźców do innych unijnych państw.

Z kolei CSU – siostrzana partia dla CDU Angeli Merkel jest zdecydowanie bardziej sceptyczna do przyjmowania migrantów. Horst Seehofer, lider CSU, zarazem minister spraw wewnętrznych Niemiec w sobotę późnym wieczorem ogłosił zamiar dymisji z rządu. Sprawa była o tyle poważna, że CSU jest formacją „siostrzaną” dla rządzącej w Niemczech CDU.

CSU działa jedynie w Bawarii, gdzie od lat ma niepodważalną pozycję lidera. CSU w Bawarii nie wystawia własnych list w wyborach do parlamentu. Obie partie – CDU i CSU w razie wygranej w wyborach współtworzą koalicję.

Odejście Seehofera i wyjście CSU z rządu byłoby zerwaniem wieloletniej współpracy. Jednak jak informują media do zerwania koalicji nie dojdzie, gdyż niemiecka kanclerz zgodziła się na powstanie „centrów tranzytowych”, gdzie będą kontrolowani pragnący wjechać do Niemiec migranci.