"Klamka zapadła". Interia: Jest decyzja ws. Adama Nawałki

Oficjalnie kontrakt Adama Nawałki skończył się wraz z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata. Dziś selekcjoner i prezes PZPN spotkają się z dziennikarzami. Podczas konferencji prasowej na Stadionie PGE Narodowym ogłoszona zostanie decyzja ws. przyszłości selekcjonera.

Jak podaje eurosport.interia.pl "klamka zapadła". "Adam Nawałka rezygnuje z prowadzenia reprezentacji Polski" – informuje portal.

Nawałka prowadził kadrę przez cztery lata. Awansował z nią do mistrzostw Europy we Francji, doszedł do ćwierćfinału. Pewnie awansował też na mundial w Rosji.

Czytaj także:

To on zastąpi Adama Nawałkę? Według bukmacherów ma największe szanse