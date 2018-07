Nawałka odchodzi. Kadra Polski bez selekcjonera

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Adam Nawałka przyznał, że popełnił błędy w doborze składu. – Dziękuję zawodnikom dali z siebie wszystko. Ale w doborze składu były błędy – powiedział ustępujący selekcjoner.

Jak zaznaczył, każdy dzień pracy z kadrą był dla niego wielką radością. Nie chciał zdradzić planów dotyczących przyszłości - Najpierw dokończę raport. Potem dwa tygodnie resetu. A dopiero potem decyzje co do przyszłości – mówił Adam Nawałka. Obecny na konferencji prezes PZPN Zbigniew Boniek podkreślił, że były sukcesy kadry Adama Nawałki.

– Chciałem podziękować za chwile wzruszeń. To na tym stadionie (Stadionie Narodowym) awansowaliśmy do Mistrzostw Europy, wygraliśmy mecz z Niemcami, awansowaliśmy do mundialu. Karierę zakończyłem trzydzieści lat temu, ale po meczu z Niemcami nie powstrzymałem łez– mówił Zbigniew Boniek.

Adam Nawałka wziął na siebie porażkę w mundialu. Adam Nawałka selekcjonerem został w 2013 roku. Polacy pod jego wodzą wygrali z Niemcami 2:0 w eliminacjach Euro 2016. Awansowali do Mistrzostw Europy. Na Euro Biało-Czerwoni awansowali do ćwierćfinału turnieju. Potem awansowali do Mistrzostw Świata.

Na mundialu Biało - Czerwoni przegrali z Senegalem 1:2, Kolumbią 0:3, wygrali z Japonią 1:0 i odpadli w fazie grupowej.

Po pierwszej części konferencji Zbigniew Boniek podziękował Adamowi Nawałce za dokonania, a dziennikarze brawami nagrodzili selekcjonera brawami.

Czytaj także:

"Klamka zapadła". Interia: Jest decyzja ws. Adama Nawałki