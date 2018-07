Godek ws. projektu "Zatrzymaj Aborcję": Zawiązała się koalicja PiS z PO i Nowoczesną

– Wczoraj na posiedzenie komisji zostaliśmy wezwani jako projektodawcy. Byliśmy świadkami realizacji planu wcześniej uzgodnionego. Widać było, że wszystko zostało zaplanowane krok po kroku. Bardzo szybko powołano specjalną podkomisję ds. tego projektu – mówiła na antenie TV Trwam Kaja Godek. Prezes Fundacji Życie i Rodzina wskazywała, że na wczorajszym posiedzeniu zawiązała się koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską i Nowoczesną. – Ustalona wcześniej lista posłów do podkomisji została przegłosowana. My, jako obywatele, nie zostaliśmy nawet dopuszczeni do głosu – podkreśliła.

Kaja Godek mówiła, że choć projekty dotyczące aborcji były już w Sejmie wielokrotnie, po raz pierwszy nie pozwolono zabrać głosu przedstawicielowi inicjatywy. – Nie pozwolono mi nawet dojść do głosu – dodała.

Pełnomocniczka inicjatywy ustawodawczej "Zatrzymaj Aborcję" zwróciła uwagę na skład powołanej wczoraj podkomisji. – Charakterystyczne jest to, że wszyscy posłowie, którzy weszli do podkomisji, to są ci, którzy na przestrzeni ostatniego półrocza głosowali przeciwko procedowaniu projektu „Zatrzymaj aborcję” – zauważyła.

Sejmowa Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmowała się wczoraj obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Prace nie trwały jednak długo, ponieważ posłowie podjęli decyzję o powołaniu 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej (PiS będzie miało w niej 5 członków, PO – 2, a pozostałe mniejsze kluby po jednym przedstawicielu), do której skierowanej został projekt.

Warto zwrócić uwagę, że o planach powołania podkomisji informowała wczoraj rano "Rzeczpospolita". Z ustaleń dziennika wynikało, że właśnie w tej podkomisji ustawa ma utknąć na dłuższy czas. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwość stwierdził w rozmowie z gazetą, że jego formacja zamierza odwlekać prace nad projektem do wyborów parlamentarnych.