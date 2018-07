"Ja to tylko zostawię Wam przed snem". Bloger do posłów PiS

W poniedziałek Sejmowa Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmowała się obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Prace nie trwały jednak długo, ponieważ posłowie podjęli decyzję o powołaniu 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej (PiS będzie miało w niej 5 członków, PO – 2, a pozostałe mniejsze kluby po jednym przedstawicielu), do której skierowanej został projekt.

– Szanowni posłowie Prawa i Sprawiedliwości ja to tylko zostawię Wam przed snem – napisał Matecki na Twitterze, załączając we wpisie film poświęcony życiu dzieci dotkniętych zespołem Downa. Film „Droga przyszła mamo” to element międzynarodowej kampanii sprzed kilku lat, skierowanej do kobiet, które będąc w ciąży wiedzą już, że urodzą chore dziecko. Więcej o samym spocie i kontrowersjach jakie wywołał pisaliśmy na DoRzeczy.pl już dwa lata temu.

Dariusz Matecki we wpisie oznaczył m.in. posłów, którzy zostali wyznaczeni do prac w komisji nadzwyczajnej ds. projektu "Zatrzymać Aborcję": Grzegorza Matusiak (PiS), Urszulę Rusecką (PiS) i Teresę Wargocką (PiS).

Czytaj także:

„Uśmiechnij się Francjo”. Twitter przeciwko cenzurze dzieci z zespołem Downa

Czytaj także:

Francja: Dzieci z zespołem Downa na cenzurowanym