"PiS jest partią eugeniczną, która wspiera zabijanie dzieci". Mocny głos Cejrowskiego ws. "Zatrzymaj Aborcję"

Podróżnik zaczyna swój wpis na portalu społecznościowym cytatem z Ewangelii: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Potem przechodzi do ostrej krytyki Prawa i Sprawiedliwości za odwlekanie prac nad ustawą zakładającą większą ochronę życia nienarodzonych. Cejrowski nazywa to wprost: "PiS ukręcił łeb obywatelskiemu projektowi Zatrzymaj Aborcję, który miał przywrócić prawną ochronę życia dzieciom oskarżonym o chorobę (obecne polskie prawo dopuszcza zabijanie tych dzieci). W celu uwalenia projektu, PiS utworzył podkomisję złożoną z przeciwników projektu. Projekt utknie w podkomisji do końca kadencji, a w następnej kampanii będą nam wmawiać, że chcieli chronić życie, ale nie zdążyli. Tak robią niestety od kilkunastu lat - od wyborów do wyborów" – zauważa.

"Krew tych dzieci jest na waszych rękach"

Wojciech Cejrowski przywołuje wydarzenia ubiegłego tygodnia, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość uchwalił nowelizację ustawy o IPN w ciągu jednego dnia. W tym samym dniu podpisał ją nawet prezydent Andrzej Duda. "Ochrony dzieci niepełnosprawnych "NIE DAŁO RADY uchwalić", ale nowelę ustawy o IPN dało radę w kilkanaście godzin? Z tego wynika, że PiS jest partią eugeniczną, która wspiera zabijanie dzieci" – czytamy we wpisie pisarza.

"Krew tych dzieci jest na waszych rękach, Posłowie PiS. I każdego dnia macie jej na sobie więcej i więcej. Każdy z was bierze ją na siebie OSOBIŚCIE. Morderstwo przez zaniechanie; przez nieudzielenie pomocy mordowanym. Alfie was wzruszał? A polskie dzieci już nie?" – kończy swój wpis Wojciech Cejrowski.

Sejmowa Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmowała się wczoraj obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Prace nie trwały jednak długo, ponieważ posłowie podjęli decyzję o powołaniu 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej (PiS będzie miało w niej 5 członków, PO – 2, a pozostałe mniejsze kluby po jednym przedstawicielu), do której skierowanej został projekt.

Warto zwrócić uwagę, że o planach powołania podkomisji informowała wczoraj rano "Rzeczpospolita". Z ustaleń dziennika wynikało, że właśnie w tej podkomisji ustawa ma utknąć na dłuższy czas. Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwość stwierdził w rozmowie z gazetą, że jego formacja zamierza odwlekać prace nad projektem do wyborów parlamentarnych.