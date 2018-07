Rzecznik Sądu Najwyższego: Prezes Gersdorf ma zamiar jutro być w pracy

Prezes Iwulski został upoważniony przez prof. Gersdorf do zastępowania jej jako I Prezes Sądu Najwyższego. Jest to zarządzenie o zastępowaniu, dotyczy to tylko sytuacji, kiedy prof. Gersdorf będzie nieobecna - poinformował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.

– Prezes Gersdorf ma zamiar jutro być w pracy – podkreślał sędzia Laskowski. W pałacu prezydenckim odbyło się dziś spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prof. Małgorzatą Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego, prezesa Izby Pracy SN oraz prezesa NSA. – Nie ulega wątpliwości, że ustawa obowiązuje i I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku – poinformował na konferencji prasowej wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.