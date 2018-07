Lider Obywateli RP: To my rozdajemy karty

W środę w życie wchodzi ustawa o Sądzie Najwyższym. Najważniejsze założenie to przejście w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Dotyczy to także I prezes SN Małgorzaty Gersdorf.





Przeciwnicy reformy protestują i nie zamierzają ustąpić. Szef Obywateli RP nie wyklucza blokady Sądu Najwyższego. Paweł Kasprzak na antenie TOK FM mówił o policji: – Niech oni używają przemocy. Nie wierzę, żeby nikt się w policji nie zbuntował. Znam tych policjantów.

– Fotografie ogrodzonego barierkami Sądu Najwyższego będą świadczyły o sprawiedliwości „a la PiS”. To chcecie i to będziecie mieli – powiedział Kasprzak. – To my rozdajemy karty. To od nas zależą wszystkie te ruchy. Jeśli sędziowie Sądu Najwyższego wytrwają, jeśli będą przychodzić do pracy, jeśli stanie kordon policji, to przyspieszy porażkę PiS-u – stwierdził lider Obywateli RP. Protesty przed Sądem Najwyższym odbywały się we wtorek rano, zaplanowano je na wieczór, a także na środę rano.

