Beyonce zaśpiewała w Warszawie. Nie mogła się obyć bez polskiego specjału...

Jak informuje portal Party.pl, Beyonce zajadała się polskim przysmakiem zarówno przed, jak i po koncercie. Być może fakt, że gwiazda dorobiła się tak ogromnego majątku, powoduje, że większe wrażenie robią na niej regionalne specjały, niż wykwintne dania.

Szacuje się, że na najnowszej trasie On the run II, promującej album Everything is Love, Beyonce i Jay-Z zarobią 200 milionów dolarów.