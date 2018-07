Tusk zabiera głos ws. reformy Sądu Najwyższego

– Polska zasługuje na niezależne sądownictwo. Ten kto je zwalcza, nie służy Polsce. Ten, kto wspiera i chroni polskie niezależne sądownictwo, pomaga Polakom. Kto atakuje i podważa, ten szkodzi Polakom. Nie mam co do tego wątpliwości – ocenił w rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk. W ten sposób odniósł się nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Najważniejsze założenie to przejście w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Dotyczy to także I prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która nie wystosowała wniosku do prezydenta o przedłużenie swojej kadencji.

Donald Tusk zaznaczył, że nie chce odnosić się do konkretnej ustawy, ale jego zdaniem każde państwo europejskie powinno mieć niezależny wymiar sprawiedliwości. Były premier zasugerował, że przeprowadzana w Polsce reforma sądownictwa w tę niezależność godzi.

– Nie ulega wątpliwości, że ustawa obowiązuje i I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku – poinformował na konferencji prasowej wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. We wtorek w Pałacu prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z m. in. właśnie Małgorzatą Gersdorf.

