To tam zatrudnią Nawałkę?

"Otóż po konferencji prasowej, na której ogłoszono rozstanie Nawałki z reprezentacją, trener udał się... na stadion Legii Warszawa! To wyjątkowo wymowny gest, gdyż już przed mundialem spekulowano, że po turnieju Nawałka może objąć Legię Warszawa lub klub z Serie A. Łączenie Nawałki z Legią miało się zakończyć, gdy roczny kontrakt (z możliwością przedłużenia) podpisał z Legią Dean Klafurić. Nie jest jednak powiedziane, że zamyka to Nawałce drogę do współpracy ze stołecznym klubem" – wskazuje FAKT24. Tabloid publikuje zdjęcia, na których widać, jak Adam Nawałka wysiada z taksówki na ul. Łazienkowskiej, obok stadionu Legii.

Adam Nawałka wziął na siebie porażkę w mundialu. Adam Nawałka selekcjonerem został w 2013 roku. Polacy pod jego wodzą wygrali z Niemcami 2:0 w eliminacjach Euro 2016. Awansowali do Mistrzostw Europy. Na Euro Biało-Czerwoni awansowali do ćwierćfinału turnieju. Potem awansowali do Mistrzostw Świata. Na mundialu nasi reprezentanci przegrali z Senegalem 1:2, Kolumbią 0:3, wygrali z Japonią 1:0 i odpadli w fazie grupowej.

"Nawałka nie musi od razu zostawać pierwszym trenerem Legii. Na początek może on objąć stanowisko np. dyrektora sportowego stołecznej drużyny, by objąć je w razie potknięć Klafurić" – opisuje FAKT24.

